【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比28銭円安ドル高の1ドル＝156円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1683〜93ドル、183円02〜12銭。昨年12月の米雇用統計の発表を9日に控えて様子見ムードが強く、値動きは限られた。