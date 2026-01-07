ÊÆµÄ²ñµÄ»öÆ²Á°¤ÇÀ±¾ò´ú¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¡á6Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û2021Ç¯1·î¤ÎÊÆµÄ²ñ½±·â»ö·ï¤«¤é5Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎµÄ²ñµÄ»öÆ²¤ò°ì»þÀêµò¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬»ö·ï¸½¾ì¤òÊâ¤¯¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¦¥ª¡¼¥¯¡×¤òºÅ¤·¤¿¡£2´üÌÜ½¢Ç¤¸å¡¢»ö·ï¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë²¸¼Ï¤ä¸º·º¤òÍ¿¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ò²þ¤á¤Æ¾Î»¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀµµÁ¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ±»á¤ÎÀ¯Å¨¤é¤Ø¤ÎÊóÉü¤òÁÊ¤¨¤¿¡£