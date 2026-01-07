ブルージェイズに移籍した岡本が入団会見を行った(C)Getty Images巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本和真が現地時間1月6日、本拠地のロジャース・センターで入団会見を行った。【動画】「Go Blue Jays！」岡本和真が英語で入団会見実際の様子岡本は会見の席で英語で自己紹介を行い、「皆さん、こんにちは。岡本和真です。この機会をいただき本当にありがとうございます。ブルージェイズに加わるこ