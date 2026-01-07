東京2020オリンピックで銀メダルを獲得したバスケットボール女子日本代表の郄田真希選手は、2024年に不登校の子どもたちを対象としたイベント「夢中になろう！」を開催。現役のトップアスリートが、なぜこのような活動を始めたのか？そこには、自身の体験を元にした、ある思いがあった。子どもだけでなく、大人にとっても生きるヒントとなるお話を、郄田選手本人に伺った。※写真は不登校の子どもたち向けのイベント