▼青森県（青森地方気象台・７日５時）【津軽】くもり後雪か雨【下北】くもり後雪か雨【三八上北】くもり後雪か雨▼岩手県（盛岡地方気象台・７日５時）【内陸】くもり後一時雪【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・７日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・７日５時）【沿岸】くもり後雨か雪【内陸】くもり後雪か雨▼山形県（山形地方気象台