▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・７日５時）【宗谷地方】くもり時々雪【上川地方】晴れ後雪【留萌地方】くもり後雪【網走地方】晴れ後一時雪【北見地方】晴れ後一時雪【紋別地方】くもり後一時雪【釧路地方】晴れ後雪か雨【根室地方】晴れ後雪か雨【十勝地方】晴れ後雪【胆振地方】くもり後雪か雨【日高地方】くもり後雪か雨【石狩地方】晴れ後雪か雨【空知地方】晴れ後雪か雨【後志地方】くもり後雪か雨【渡島地方】く