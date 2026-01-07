ジャーナリストの堀潤さんと社会問題への関心も高い井上咲楽さんが、「経済」の視点から日本の現在地とこれからを語り合いました。日本の物価高はこれからどうなる？── ニュース番組でも毎日のように聞く「物価高」。なぜこんなに物の値段は上がったのですか？ それに対してお給料は上がっていないような…。堀その通りです。結論から言うと、日本の稼ぐ力が世界と比べて落ちているから、物の値段が上がっていると感じる