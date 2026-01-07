パイクカーに着想を得たレトロなデザインへ日産は来年、新型の小型EV『ウェーブ（Wave）』を欧州で発売する予定だ。ルノー・トゥインゴをベースに、かつての「パイクカー」シリーズの影響を受けたレトロデザインを採用する。AUTOCARの取材で明らかになった。【画像】新型『ウェーブ』のベース車ってどんなクルマ？【ルノー・トゥインゴを詳しく見る】全61枚ウェーブは、ルノーの工場でトゥインゴと並んで生産される。容量27.5kWh