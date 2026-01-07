お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）と“オモウマい店”での仲良し2ショットを披露した。【写真】「お2人ともめっちゃいい表情〜」「幸せそう」“オモウマイ店”で楽しげな木梨憲武＆安田成美木梨は、昨年12月30日に中京テレビ・日本テレビ系で放送された『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』の年末スペシャルに出演。投稿では、番組内で紹介