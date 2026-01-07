北海道警札幌東署は５日、札幌市東区の企業が、同社の社長になりすました人物に現金８０００万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、この企業の社員は同日、自身のスマートフォンのＳＮＳアプリに、社長になりすました人物から「自分と社員が参加するグループチャットを作ってくれ」と連絡を受けた。チャット内で、この人物は会社名義の口座残高を聞き出した上で、「業務で大金が必要」と業務連絡