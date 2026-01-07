アメリカのトランプ政権は6日、デンマークの自治領グリーンランドの領有に向け、「アメリカ軍の活用も選択肢だ」と表明しました。ホワイトハウスのレビット報道官は6日、声明を発表し、「トランプ大統領は、グリーンランドの獲得がアメリカの国家安全保障上の優先事項であり、北極圏における敵対勢力の抑止に不可欠であることを明確に表明している」と強調しました。その上で、「大統領らはこの重要な外交目標を達成するために様々