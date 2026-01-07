テレビ東京のアナウンサー・狩野恵里さん（39）がインスタグラムを更新し、約24年前のものだという自身のショットを披露した。狩野さんの面影の残る過去ショットがネット上で話題となっている。【写真】尖ってる…？24年ほど前の狩野恵里アナ狩野さんは、「24年ほど前の私に言いたい」とコメントし、写真をアップ。写真中の若かりし頃の狩野さんは真顔でカメラを見つめており、スンとした澄まし顔を向けている。狩野さんは続けて、