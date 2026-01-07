◆辻発彦さんコラム「一所懸命」?皆さま、新年あけましておめでとうございます。2023年から始まったコラム「一所懸命」は、今年で4年目を迎えます。引き続き野球界の出来事に加え、故郷の佐賀の話題など、私が感じたことを発信していきます。引き続きよろしくお願いします。26年はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開催されます。世界一になった23年に続く日本代表の連覇が期待されます。選手にとっても、日本代表