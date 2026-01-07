6日、ベネズエラ・カラカスでプラカードを掲げるマドゥロ大統領の支持者ら（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米軍がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した3日未明の軍事作戦では巻き添えになった市民が犠牲になった。「何が起きているの」。亡くなった母親のそばで悲嘆に暮れる娘。親族は民間人の居住地域付近も攻撃対象になったと憤り「米政権に良心はない」と訴えた。コロンビアのメディアによると、同国出身でベネズエ