中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.） 中森明菜のファンクラブ限定還暦バースデー公演「ALDEA Bar at Tokyo 2025」Blu-ray（2026年1月14日発売）に収録される特典MV全7曲が決定した。７日よりトレーラー映像公開開始。【動画】中森明菜 FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2025」特典MV7曲決定トレーラー映像各2枚組完全生産限定BOXの特典映像として収録されるMV7曲はこちら01. Days -JAZZ-（MV）【42ndシングル】