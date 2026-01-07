長く続いたデフレからインフレ局面に変わり、当社を取り巻く環境も刻一刻と変化しています。今後も当社が地域密着のスーパーマーケットとして、持続的な成長を果たしていくには、まず生活防衛意識の高いお客様に対しては価格でしっかりとお応えしていく。一方で過度な値下げ競争には陥らないよう、同質化競争からの脱却を図っていこうと考えています。 そのために不可欠なのは高付加価値の商品づくりです。