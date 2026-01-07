14:00日銀「需給ギャップと潜在成長率」 8日0:30米週間石油在庫統計 6:10ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演 7:30ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、テレビ出演 ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更することがあります