7日午前7時28分ごろ、鳥取県、島根県、岡山県で最大震度1を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鳥取県の米子市、境港市、鳥取南部町、日南町、鳥取日野町、それに江府町、島根県の安来市と雲南市、岡山県の真庭