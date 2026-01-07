※2025年10月撮影トップ画像は、つくばエクスプレスを渡る跨線橋。奥の流山セントラルパーク駅まで1km弱くらい？駅近くの東葛病院が見えます。つくばエクスプレスの東側に目的地思井熊野神社があります。森の中に入ります。※2025年10月撮影イキナリ石仏が列んでいます。※2025年10月撮影7基、右の3基が庚申塔です、※2025年10月撮影さらに7基、全14基のウチ、10基が庚申塔。※2025年10月撮影文字の庚申塔。 アップにしました。