7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円安の5万2050円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52937.30円ボリンジャーバンド3σ 52518.08円6日日経平均株価現物終値 52103.00円ボリンジャーバンド2σ 52050.00円7日夜間取引終値 51488.00円5日移動平均 51425.00円一目均衡表・転換線 51268.70円ボリンジャーバンド1σ 5068