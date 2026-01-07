7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3556.06ポイントボリンジャーバンド3σ 3538.44ポイント6日TOPIX現物終値 3507.00ポイント7日夜間取引終値 3505.66ポイントボリンジャーバンド2σ 3474.80ポイント5日移動平均 3473.25ポイント一目均衡表・転換線 3455.26ポイント