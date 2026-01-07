7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 718.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 716.42ポイント200日移動平均 706.32ポイント75日移動平均 701.39ポイントボリンジャーバンド3σ 693.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 690.65ポイント