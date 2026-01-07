ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比484.90ドル高の4万9462.08ドルと終値の最高値を2日連続で更新して取引を終えた。ITのアマゾン・コムなど人工知能（AI）関連銘柄が物色され、買い注文が優勢となった。相場上昇でダウ平均は5万ドルの節目に接近しつつある。米国によるベネズエラへの大規模攻撃が、原油市場や世界経済に大きな影響を及ぼさない