米最高裁判所の外観＝2024年7月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は6日、トランプ政権の「相互関税」などの合法性が問われた訴訟を巡り、連邦最高裁が早ければ9日にも判決を下す可能性があると報じた。最高裁がホームページに、何らかの訴訟についての判断を9日に示す予定だと掲載した。関税を巡る判決が示されれば、政権の看板政策の行方を左右する重要判断となる。最高裁は、具体的な案