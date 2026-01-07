森美術館名誉理事長の森佳子（もり・よしこ）さんが昨年１２月２３日、肺炎で死去した。８５歳だった。告別式は近親者で済ませた。森美術館創設者で森ビルの会長を務めた夫の森稔氏（２０１２年死去）とともに０３年に森美術館を設立し、同館理事長、名誉理事長として現代美術の振興に貢献した。昨年５月には森現代芸術財団を設立し、中堅作家を支援する「森アートアワード」などを始めた。１３年、フランスのレジオン・ドヌー