Bialystocksが、1月14日よりフジテレビ系にて放送開始となる連続ドラマ『ラムネモンキー』の主題歌および劇伴音楽を担当することが決定した。『ラムネモンキー』は、『コンフィデンスマンJP』『リーガル・ハイ』シリーズなどを手がけてきた脚本家・古沢良太による最新作。反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務め、1988年に青春をともにした3人の男たちが37年ぶりに再会し、過去に封じ込めた“謎”と“情熱”を回収し