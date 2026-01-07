メンタルヘルスの不調は決して他人事ではない。ある日突然心が折れ、休職を余儀なくされる場合もある。休職することになった場合、初期は自責の念に駆られ、回復してくれば焦燥感に襲われることも珍しくない。 【画像】メンタルヘルス不調の最も大きい原因とは 一方で、休職は「働き方のリセット」の好機となるという意見も耳にする。重要なのは、単に休むだけでなく、復職を見据えた「戦略的な過ごし方」をすることだ。再発を防