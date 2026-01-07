尚志の赤根啓太「自分が声を出さなくて失点して負けてしまったらめちゃくちゃ悔しい」12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。今回は準々決勝でプレミアWESTの帝京長岡を1-0で下し、7年ぶりのベスト4進出を果たした尚志の3年生GK