¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Î´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï½ªÈ×¤Ë¸½¤ì¤¿1¿Í¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤¬½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤­¤ò¸«¤»¤Æ»ÄÎ±¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç2Ç¯À¸¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦´ØÉÙ´ÓÂÀ¡£ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Ç¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿ÊÉ¤È¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿²¸»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¹©Æ£ÁÔ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á°ÂÆ£Î´¿Í¡¿Á´4²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë