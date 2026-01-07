今回の韓中首脳会談で話題となった韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と中国の習近平国家主席による「シャオミ自撮り」は、李大統領が即興で出したアイデアだったことが伝えられた。青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は6日の会見で、前日に行われた韓中首脳会談の舞台裏の一部を公開した。姜報道官は「今回の首脳会談のハイライトに挙げられる『シャオミ自撮り』は、李大統領が直接アイデ