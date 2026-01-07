“RGB MiniLED evo”搭載の116型液晶テレビ「116UXS」 ハイセンスは、米国で開催中のテクノロジー見本市「CES 2026」にて、シアン(青緑色)を追加した4原色バックライトシステム“RGB MiniLED evo”搭載の116型液晶テレビ「116UXS」を発表した。現実世界の色をほぼ内包するBT.2020色域を110%カバーしたという。 ハイセンスは2025年、業界初のコンシューマー向けRGBミニLED液晶テレビ「UXシリー