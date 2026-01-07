フランドルとは現在のベルギー・フランス北部・オランダ南西部を指す地域名です。日本では英語読みのフランダースという言葉の方がよく知られているかもしれません。フランドルは、ファン・アイク兄弟という優れた画家が油絵技法を完成させた地でもあります。この地域の絵画は写実的な表現や、細部に至るまでの緻密な描写で知られます。本作は新約聖書に登場するキリストの12使徒の1人、聖ヤコブの物語を描いたもので、近寄って