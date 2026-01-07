大阪にとてつもなく人気の立ち飲みチェーン店がある。『立ち呑み庶民』だ。2025年12月現在、大阪を中心に11店舗展開している。筆者も最初知った時はこのインパクトのある名前と、あまりの安さに目を見張った。「安かろう、悪かろうなんだろうな」とあまり期待をせずに店に入ったが、そんなことは全くなかった。むしろおいしいまであった。特にお造りは新鮮そのもの。揚げ物はアツアツで、衣がサクッとしていて、注文してから店内で