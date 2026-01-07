きょう・７日（水）は、前線を伴った低気圧が、北日本へと近づくでしょう。また、関東沖や四国沖にもそれぞれ別の低気圧があり、東へと進む見込みです。西日本は九州で日差しが少ないものの、その他の地域はおおむね晴れるでしょう。きのう大きな地震のあった中国地方も昼過ぎまでは日差しが届きそうです。東日本は、低気圧に近い関東沿岸で午前中は曇りやすく、雨やみぞれの降る所がありそうです。午後は西から次第に晴れ間が広が