「うちの子は算数が苦手で困っている」という人はいませんか？その子はもしかしたら「算数障害」かもしれません。算数障害は、発達障害に含まれる「LD（学習障害）」の一種であす。脳の「認知」のアンバランスによって算数の習得がスムーズにできなくなっているために、たし算やひき算、かけ算の九九などでつまずくのです。算数障害は生まれもった特性であるため、そのままにしていても、そのうちに算数ができるようにはなりませ