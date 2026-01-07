ベネズエラの国有石油会社の精製施設＝2024年2月、北部プエルトカベジョ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、自身の交流サイト（SNS）で、ベネズエラが制裁対象となった3千万〜5千万バレルの原油を米国に引き渡すと表明した。「市場価格で販売され、代金は私が管理する。両国民のために使われるようにする」と説明。原油は船で米国に直接運ぶ予定で、エネルギー省のライト長官に計画を進めるよう指示し