ジェームズ・キャメロン監督による『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の世界興行収入が10億ドルを超える中、『アクアマン』シリーズを手がけたジェームズ・ワンが『アバター4』の監督に意欲を示している。 『アバター4』は2029年12月21日、『アバター5』は2031年12月19日に米国公開予定とされているが、現時点で第4作の製作は正式に発表されていない状態。ワンは米のイ