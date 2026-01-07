高利を謳い、知人からカネを集める―その舞台装置となったのが、数々の祝賀会だった。しかし、次第に自転車操業に陥っていき……。前編記事『政財界の有力者が続々参列…！「女帝」と呼ばれた生保レディが殿堂入りを遂げた際に開かれた壮絶な祝賀会の中身』より続く。生活に必要なカネまでだまし取った当時の正下は、顧客から電話がかかってきても、まず出ることはなかった。反対に、ふいに顧客に電話をかけ、「いま出先で大きな契