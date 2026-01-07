2025年年末のニュース特集には、「熊」「高市政権」と並び「物価高」という言葉が並んでいた。物価高は2025年を象徴する一つで、人々の生活に直結する問題だ。2026年どのように改善していけるかが最重要課題である。そして不動産も値上がりしているひとつだ。東京23区内の新築マンションの平均価格は1億5000万円という調査結果があちこちで報じられ、賃料も旭化成が調べた賃貸物件の家賃推移をみると、2015年を100として30平米以下