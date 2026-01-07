菓子専門店「シャトレーゼ」は1月9日、成人の日に向けた限定ケーキ3種を発売する。ラインアップは、色とりどりのムースで華やかに仕上げたデコレーションケーキをはじめ、フルーツミルクレープ、クレーム・ダンジュ。いずれも晴れの日にふさわしい華やかな見た目と味わいが特長で、販売期間は「成人の日」当日の1月12日までとなっている。シャトレーゼ「成人の日」向けケーキ〈ラインアップ(価格はすべて税込)〉・成人の日 フルー