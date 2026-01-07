放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、2026年の楽しみについてお届けする。＊＊＊2026年、本年もよろしく。オールドメディアとしては読者あっての雑誌界、リスナーあってのラジオ界であります。イラストの佐野クンにいつも描いてもらっている私の年賀状、今年は私もアイディアを出しまして、これが