2026年にはどんなスターが誕生し活躍するのか？放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、2026年に目が離せない、注目の8人を部門別に紹介します。【写真を見る】2026年大注目！17歳のシンガー・Rainy。、関西テレビ・秦令欧奈アナ【俳優部門】竹内涼真（32）ここ数年、元カノさん関連のよろしくない話題が独り歩きしていた竹内涼真さんでしたが、2025年10月期もっとも話題を呼んだドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』