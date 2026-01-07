時代の移り変わりとともに「女性アナウンサー」の役割も多岐にわたるようになった。フリー転身も多く、入れ替わりが激しいなかで2026年の注目アナウンサーは誰か。元日本テレビアナウンサーの大神いずみ氏と、放送作家の山田美保子氏が語った。【写真】一般人との結婚を発表した田村真子アナ。ほか、御手洗菜々アナや岩田絵里奈アナなどもTBSの局内はお祭り状態山田：「好きな女性アナウンサーランキング」（オリコン調べ）に田