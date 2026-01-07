2023年に「JCミスコンファイナリスト」に選出されたことで注目を集め、現在はモデルとしても活動している細谷さらが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】圧倒的にフレッシュなグラビアを披露した細谷さら6ページにわたって、さわやかなグラビアを披露。インタビューでは学校生活や、姉妹との仲についてなど、プライベートも語っている。同誌には、池田瑛紗、奥田いろは、愛宕心響、細谷さら、甘妻里菜、