□に入る漢字を探して、頭がパンクしてきた……。あなたは、何秒で正解できますか？リラックスして考えてみてくださいね。早速、挑戦してみましょう。Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「態」♡「態勢」「態度」「静態」「万態」でした！※答えは複数ある場合があります。「静態」とは、物が止まっている状態を表す言葉。読み方は「せいたい