これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきたトップコスプレイヤー・伊織もえが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】まるで白昼夢のような世界観を表現した伊織もえ温泉宿を舞台に、光と影のコントラストが印象的なグラビアを披露。まるで白昼夢のような世界観を見事に表現している。同誌には、池田瑛紗、奥田いろは、愛宕心響、細谷さら、甘妻里菜らも登場する。