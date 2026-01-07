大阪府警は、府内で去年１年間に交通事故で死亡した人の数が過去最少だったと発表しました。大阪府警によりますと、去年１年間に府下で起きた交通事故の件数は２万５００８件でした。（昨年比＋２２８件）一方、事故による死者数は前の年（２０２４年）より７人少ない１２０人で、過去最少だったということです。内訳は、最も多かったのが二輪車の４２人で、（前年比＋１２人）：）次いで歩行者が４１人（前年比−２）、自