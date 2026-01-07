あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……山羊座物事を丁寧に見つめられる日。ひとつの結論を出し、それに向かって小さく踏み出すだけで、確実な進展を感じられるでしょう。運勢も味方してくれるため、動き出すこと自体が喜びに。前向きな勢いを保ったまま、積極的に挑戦して吉です。★第2位……牡牛座自分の判断に