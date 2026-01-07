2026年最初の女子世界ランキングが、5日、発表された。【写真】昨年の米年間アワードで日本勢が披露したドレスがゴージャス！大きな順位変動はなく、山下美夢有が日本勢最上位の4位をキープ。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、畑岡奈紗（18位）と続いていく。トップ100を見ると、岩井明愛（23位）、古江彩佳（29位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（37位）、佐久間朱莉（40位）ら日本勢18人が占めている。渋野日向子は133