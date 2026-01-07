日本オリンピック委員会(JOC)は6日、2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本選手団旗手にスピードスケートの森重航選手を起用すると発表しました。森重選手は、前回2022年の北京オリンピックでは男子500メートルで銅メダルを獲得しました。また、昨年12月の全日本選手権では、同種目で34秒36の国内最高記録で初優勝。2大会連続で五輪代表となりました。18日のTEAN JAPAN結団式と壮行会は森重旗手が海外遠征中のため、フィギュ